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Летели на Москву, Крым и не только. У Шойгу жалуются на ночную атаку дронов

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Крым, Четверг 10 августа 2023 09:23
Летели на Москву, Крым и не только. У Шойгу жалуются на ночную атаку дронов Фото: БПЛА атаковали Москву и Крым 10 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России пожаловались якобы на "атаку" беспилотников на Крым и Москву в четверг, 10 августа. Якобы дроны удалось "подавить" и "поразить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Московская область и не только

Так, в ведомстве заявили, что якобы "два БПЛА летящих в направлении города Москва", уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Крым

Вблизи временно оккупированного Севастополя, по заверению Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО якобы "были поражены два БПЛА".

"Еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", - утверждают российские оккупанты, отчитавшись, что пострадавших во время атак нет.

При этом, как уточняется в Telegram-канале Baza, в Крыму был атакован аэродром в Новофедоровке. Попытка атаки произошла около 5 утра 10 августа.

Атаки дронов на Москву и Крым

Отметим, что в последнее время атаки беспилотников становятся в России обычным явлением. При этом зачастую в Минобороны РФ обвиняют в атаках Украину. Что касается частных случаев, то про атаку дронов на Москву последний раз сообщали 9 августа. Якобы один беспилотник был сбит в районе Домодедово, другой - в районе Минского шоссе.

Что касается Крыма, то взрывы на аэродромах там звучат довольно часто. Так, 20 июля, также взрывы прозвучали в поселках Гвардейское и Новофедоровка.

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