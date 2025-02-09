В Одессе прозвучали взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам
В Одессе были слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:42.
В 2:54 очевидцы сообщили о громких взрывах в городе. На данный момент, по данным издания, воздушное пространство над городом чистое.
В 3:02 был объявлен отбой тревоги в Одесской области.
Однако в 3:08 военные снова объявили тревогу в области из-за угрозы баллистики.
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В 3:25 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и воздушной тревоги в Одесской области.
Атаки на Одесскую область
Ночью 5 февраля российские захватчики ударили по недостроенному жилому дому в Одесском районе. В результате атаки погиб мужчина.
В ночь на 1 февраля россияне атаковали БпЛА Одесский район. Пострадали маленький ребенок и женщина.
В ночь на 31 января захватчики ударили дронами по Черноморску Одесской области. Пострадали четыре человека.
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