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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: враг запустил дроны

Суббота 08 февраля 2025 21:27
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: враг запустил дроны Фото: украинцев призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 8 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на 21:22 в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА, в связи с чем в области работает ПВО.

Украинцев призвали быть в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:27 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: враг запустил дроны

Напомним, что в ночь на 8 февраля Россия запустила по Украине 139 ударных беспилотников, а также дронов-имитаторов.

По состоянию на 9 утра силы ПВО сбили 67 БпЛА. Еще 71 вражеский беспилотник-имитатор - был локально потерян.

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