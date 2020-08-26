В районі Мексиканської затоки понад півмільйона людей евакуюють через ураган

Фото: шторм "Лаура" (twitter.com/HaitiMania)

Тропічний шторм "Лаура" посилився до урагану

Влада штатів Техас і Луїзіана у США наказали евакуюватися понад півмільйона місцевих жителів у зв'язку з наближенням урагану "Лаура", який поки перебуває в Мексиканській затоці. Розпорядження про евакуацію стосується як мінімум 400 тис. жителів техаських міст Бомонт, Галвестон і Порт-Артур.

Про це повідомляє Reuters.

"Ураган "Лаура" може безпосередньо вдарити по Хьюстону на цьому тижні, і сотні тисяч людей, що живуть на узбережжі Мексиканської затоки, повинні негайно евакуюватися", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, понад 420 тис. осіб, повинні покинути прибережні міста в Техасі, близько 200 тис. - в Луїзіані.

У вівторок тропічний шторм "Лаура" посилився до урагану. Швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 33,5 м/с і продовжує зростати.

Згідно з останніми оцінками Національного центру за спостереженням за ураганами США, "Лаура" досягне узбережжя Техасу і Луїзіани в середу ввечері.

Агентство повідомляє, що через наближення урагану обсяги видобутку нафти в районі Мексиканської затоки тимчасово скоротяться.

Зазначимо, що тропічний шторм, що отримав ім'я "Лаура", сформувався в північній частині Атлантичного океану і рухається в західному напрямі, повідомив Національний центр США за спостереженням за ураганами (NHC).

Нагадаємо, в липні у берегів Багамських островів тропічний шторм Ісаїас переріс в ураган.

Влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення цього урагану.

На початку серпня ураган Ісаїас досяг США.

Також повідомлялося, що у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими безвисти.