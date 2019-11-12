"Райффайзен Банк Аваль" відреагував на допит Писарука

Фото: Олександр Писарук (прес-служба НБУ)

У банку сподіваються, що з Писарука знімуть усі звинувачення

Допит співробітниками Національного антикорупційного бюро України голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука ніяк не пов'язаний з його роботою в банку. Про це йдеться в заяві прес-служби банку.

Як наголошується в повідомленні, за період роботи в "Райффайзен Банку Аваль" Писарук зарекомендував себе як висококваліфікований, грамотний і професійний керівник.

Крім того, голова наглядової ради "Райффайзен Банку Аваль" Мартін Грюль прокоментував подію:

"Ми переконані в тому, що з пана Писарука будуть зняті всі підозри у неправомірних діях і що він завжди дотримувався найвищих професійних і етичних норм, працюючи як у "Райффайзен Банку Аваль", так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях".

Нагадаємо, співробітники НАБУ 11 листопада прийшли в "Райффайзен Банк Аваль", щоб вручити підозра голові правління банку Олександру Писаруку, який був призначений на посаду з серпня поточного року. Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

Правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.