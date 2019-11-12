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"Райффайзен Банк Аваль" отреагировал на допрос Писарука

Новости » Экономика     12.11.2019 - 14:50
"Райффайзен Банк Аваль" отреагировал на допрос Писарука
Фото: Александр Писарук (пресс-служба НБУ)

В банке надеются, что с Писарука снимут все обвинения

Допрос сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука никак не связан с его работой в банке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка.

Как отмечается, в сообщении, за период работы в "Райффайзен Банке Аваль" Писарук зарекомендовал себя как высококвалифицированный, грамотный и профессиональный руководитель.

Кроме того, глава наблюдательного совета "Райффайзен Банка Аваль" Мартин Грюлль прокомментировал событие:

"Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях".

Напомним, сотрудники НАБУ 11 ноября пришли в "Райффайзен Банк Аваль", чтобы вручить подозрение главе правления банка Александру Писаруку, который был назначен на должность с августа текущего года. Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

Правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

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