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Рации, боеприпасы и Javelin: США передали Украине военное оборудование

Новости » Происшествия     17.06.2020 - 10:58
Рации, боеприпасы и Javelin: США передали Украине военное оборудование
Фото: партия Javelin из США (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Военное оборудование на 60 млн долларов получило посольство США в Украине

Соединенные Штаты Америки передали Украине военное оборудование на 60 млн долларов. Сюда входят рации и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

В посольстве подчеркнули, что США "настойчиво" поддерживают Украину во время российской агрессии.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В начале 2020 года Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство Javelin для Украины.

На прошлой неделе Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины военная помощь
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