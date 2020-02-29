Міноборони США підписало контракт на виробництво Javelin для України

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Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) підписало контракт із групою компаній Raytheon - Lockheed Martin на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони США.

Повідомляється, що компанія Raytheon - Lockheed Martin займеться виробництвом Javelin також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії.

Сума, виділена на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших держав, становить 18,4 млн доларів.

Комплекси будуть створювати в Тусоні (штат Арізона, США). Очікується, що виробництво буде завершено 25 червня 2020 року.

Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з Майком Помпео співпрацю між Україною і США.

"Сторони обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна; просування військово-економічного співробітництва; посилення двопартійної підтримки України з боку США", - розповіла прес-секретар МЗС Катерина Зеленко.