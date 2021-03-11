Ратифікація Харківських угод: хто може потрапити під перевірку СБУ

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України перевірити всіх парламентаріїв , які підтримали ратифікацію Харківських угод у 2010 році. Тоді "за" проголосували 236 депутатів при необхідних 226 голосах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Верховної ради.

Йдеться про тих, хто голосував за закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України". Всього в залі були присутні 238 парламентаріїв.

У той день фракції голосували наступним чином:

160 депутатів від Партії регіонів (загальна кількість членів фракції - 161);

27 депутатів від Комуністичної партії України (весь склад);

20 депутатів від фракції блоку Литвина (весь склад);

13 позафракційних депутатів (загальна кількість позафракційних - 16);

9 депутатів від фракції блоку Юлії Тимошенко (загальна кількість членів фракції - 154);

7 депутатів від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" (загальна кількість членів фракції - 72).

У той час дуже поширеним явищем в Раді було кнопкодавство. Ймовірно, СБУ також належить з'ясувати, за кого з парламентарів могли проголосувати колеги по фракції.

Підкреслимо, найбільшу кількість голосів за закон віддали представники правлячої на той момент "Партії регіонів". Зокрема, серед тих, хто голосував:

Сергій Головатий - нині суддя Конституційного суду України;

Сергій Ківалов - колишній голова Центральної виборчої комісії;

Леонід Кожара - екс-глава Міністерства закордонних справ;

Юрій Мірошниченко - нині член ЦВК;

Віталій Хомутинник - екс-нардеп кількох скликань, бізнесмен;

Святослав Піскун - екс-генпрокурор;

Анатолій Кінах - екс-прем'єр-міністр;

Рінат Ахметов - бізнесмен.

Серед тих, хто голосував були й інші помітні фігури: