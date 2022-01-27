Розстріл військових у Дніпрі: розпочато розслідування витоку відео з кімнати зберігання зброї
Міністерство внутрішніх справ розслідує витік інформації з відеокамери з кімнати зберігання зброї. На кадрах зображений момент, як нацгвардієць Артем Рябчук розстрілює трьох товаришів по службі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг старшого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна.
"Що стосується витоку інформації з відеокамери в кімнаті зберігання зброї, відповідні внутрішні розслідування будуть проведені як в органах Національної поліції, так і, я впевнений, в інших органах правопорядку", - сказав Єнін.
Він підкреслив, що відео виявилося не тільки у співробітників Національної поліції.
Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зник.
Відзначимо, через кілька годин в Інтернеті з'явилося відео зі збройової кімнати. На кадрах видно, як Рябчук стріляє з автомата в трьох своїх товаришів по службі. При цьому він робив контрольні постріли.
Всі подробиці розстрілу військових у Дніпрі - у матеріалі РБК-Україна.