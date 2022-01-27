Розстріл військових у Дніпрі: розпочато розслідування витоку відео з кімнати зберігання зброї

Міністерство внутрішніх справ розслідує витік інформації з відеокамери з кімнати зберігання зброї. На кадрах зображений момент, як нацгвардієць Артем Рябчук розстрілює трьох товаришів по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг старшого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна .

"Що стосується витоку інформації з відеокамери в кімнаті зберігання зброї, відповідні внутрішні розслідування будуть проведені як в органах Національної поліції, так і, я впевнений, в інших органах правопорядку", - сказав Єнін.

Він підкреслив, що відео виявилося не тільки у співробітників Національної поліції.