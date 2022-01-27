ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розстріл військових у Дніпрі: розпочато розслідування витоку відео з кімнати зберігання зброї

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 16:52
Розстріл військових у Дніпрі: розпочато розслідування витоку відео з кімнати зберігання зброї Фото: старший заступник глави МВС України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство внутрішніх справ розслідує витік інформації з відеокамери з кімнати зберігання зброї. На кадрах зображений момент, як нацгвардієць Артем Рябчук розстрілює трьох товаришів по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг старшого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна.

"Що стосується витоку інформації з відеокамери в кімнаті зберігання зброї, відповідні внутрішні розслідування будуть проведені як в органах Національної поліції, так і, я впевнений, в інших органах правопорядку", - сказав Єнін.

Він підкреслив, що відео виявилося не тільки у співробітників Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зник.

Відзначимо, через кілька годин в Інтернеті з'явилося відео зі збройової кімнати. На кадрах видно, як Рябчук стріляє з автомата в трьох своїх товаришів по службі. При цьому він робив контрольні постріли.

Всі подробиці розстрілу військових у Дніпрі - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Енин
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії