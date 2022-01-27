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У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 08:03
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих Фото: нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців (dp.informator.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" службовець нацгвардії України розстріляв товаришів по службі і втік. П'ятеро людей загинули, п'ять поранено.

Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

Що сталось

27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Він розстріляв військовослужбовців пострілами з автомата Калашникова під час видачі зброї. Причини невідомі.

У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка - військовослужбовець НГУ - поранена.

Де зараз стрілець

За інформацією місцевого видання "Інформатор", військовий все ще перебуває на території заводу ПМЗ. Територія підприємства оточена периметром екіпажами патрульної поліції. Також працює спецзагін "ТОР". Хлопця зараз розшукують правоохоронці.

У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих

Яка зараз ситуація в місті

У Дніпрі введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

На місце події терміново виїхав командуючий Національної гвардії генерал полковник Микола Балан.

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