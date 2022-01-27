Расстрел военных в Днепре: начато расследование утечки видео из комнаты хранения оружия

Министерство внутренних дел расследует утечку информации с видеокамеры из комнаты хранения оружия. На кадрах запечатлен момент, как нацгврадеец Артем Рябчук расстреливает трех сослуживцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг старшего заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

"Что касается утечки информации с видеокамеры в комнате хранения оружия, соответствующие внутренние расследования будут проведены как в органах Национальной полиции, так и, я уверен, в других органах правопорядка", - сказал Енин. Он подчеркнул, что видео оказалось не только у сотрудников Национальной полиции.