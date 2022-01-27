Расстрел военных в Днепре: начато расследование утечки видео из комнаты хранения оружия
Министерство внутренних дел расследует утечку информации с видеокамеры из комнаты хранения оружия. На кадрах запечатлен момент, как нацгврадеец Артем Рябчук расстреливает трех сослуживцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг старшего заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.
"Что касается утечки информации с видеокамеры в комнате хранения оружия, соответствующие внутренние расследования будут проведены как в органах Национальной полиции, так и, я уверен, в других органах правопорядка", - сказал Енин.
Он подчеркнул, что видео оказалось не только у сотрудников Национальной полиции.
Напомним, сегодня около 04:00 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся.
Отметим, спустя несколько часов в интернете появилось видео из оружейной комнаты. На кадрах видно, как Рябчук стреляет из автомата в трех своих сослуживцев. При этом он делал контрольные выстрелы.
Все подробности расстрела военных в Днепре - в материале РБК-Украина.