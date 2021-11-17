Розстріл Майдану: завершено розслідування щодо Януковича та його оточення

Оскільки фігуранти з 2014 року переховуються за межами України, досудове розслідування пройшло за заочною процедурою. Стороні захисту вже надали доступ до матеріалів. Після ознайомлення обвинувальний акт направлять до суду.

За даними розслідування, Янукович, екс-глава СБУ Олександр Якименко, екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, колишній керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.

Зокрема, їм інкримінують застосування працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Також повідомляється, що члени злочинної групи Януковича у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін маршу на Верховну раду, у другій половині дня - штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого - розстріл мітингувальників "чорною ротою Беркута" та озброєння "тітушок".

"Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, у тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Фігурантам інкримінується організація з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання акціям протесту, перевищення службових повноважень, умисних убивств, а також організація теракту.

Також повідомляється, що у рамках кримінальної справи розслідували 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1500 томів. Прокурори та слідчі провели понад 4500 допитів, понад 1000 слідчих експериментів, а також понад 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.