Головному охоронцю Януковича повідомлено про підозру по справі Майдану
По справі Майдану оголосили нову підозру. Колишнього заступника начальника Управління державної охорони України підозрюють у дезертирстві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.
У лютому 2014 року підозрюваний разом з колишнім президентом України Віктором Януковичем перетнув державний кордон України для переховування.
"При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, Януковичу повідомили про нову підозру як керівнику злочинної групи.