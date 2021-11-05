Януковичу повідомили про нову підозру. Як керівнику злочинної групи
Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу. Тепер йому інкримінують і керування організованою злочинною групою.
Про це РБК-Україна повідомили в ДБР.
За версією слідства, до складу організованої злочинної групи входили колишні чиновники МВС, СБУ та Збройних сил України. Всі вони підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів під час Майдану в центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:
- скоєнні теракту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;
- нанесення учасникам Майдану тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, вчинення умисних вбивств і замахів з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
- перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів;
- незаконному перешкоджанні мітингам і демонстраціям.
"Встановлено, що через дії цієї організованої групи тільки в зазначений період загинули 76 громадян і більше 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - повідомили в ДБР.
Повідомлення про підозру направлено за останніми відомими місцями проживання Януковича, копії вручені його захисникам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ має намір звернутися в Інтерпол, щоб оголосити Януковича в міжнародний розшук.
Тим часом Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати скаргу Януковича на упередженість українських судів.
Відносно колишнього президента в Україні відкрито 8 кримінальних справ, а також винесено вирок до 13 років в'язниці за державну зраду.