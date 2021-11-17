Расстрел Майдана: завершено расследование в отношении Януковича и его окружения

Поскольку фигуранты с 2014 скрываются за пределами Украины, досудебное расследование прошло по заочной процедуре. Стороне защиты уже предоставили доступ материалам. После ознакомления обвинительный акт направят в суд.

По данным расследования, Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

В частности, им инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Также сообщается, что члены преступной группы Януковича в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон марша на Верховную раду, во второй половине дня - штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля - расстрел митингующих "черной ротой Беркута" и вооружение "титушек".

"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируется организация с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования акциям протеста, превышение служебных полномочий, умышленные убийства, а также организация теракта.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела расследовали 1019 эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов. Прокуроры и следователи провели более 4500 допросов, более 1000 следственных экспериментов, а также более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.