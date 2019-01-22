Расстрел Майдана: Луценко заявил о завершении сбора доказательств для подозрений отдавшим приказ

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор назвал фамилии виновных в расстреле людей на Майдане

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу расстрела людей во время Революции достоинства закончило все действия и сбор документов для объявления о подозрении тем, кто отдал приказ стрелять. Об этом Луценко сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Он заявил: "придет время, когда мы посадим всех, кто отвечает за насилие на Майдане против мирных демонстрантов". Также генпрокурор отметил, что несколько сотен дел в отношении применивших насилие сейчас в судах.

"Это очень долгие суды. Потому что если сто убитых, а полторы тысячи раненных, то это огромное количество участников суда. Среднее звено убежало в Мосву. Высшее звено, которое отдавало преступные приказы - там же. Но мы это сделаем. Мы уже закончили все необходимые действия для того, чтобы опредилить подозрения тем, кто дал преступные приказы расстреливать людей", подчеркнул Луценко.

Генпрокурор добавил, что и следствие, и независимая экспертиза, установили, что приказы и действия - Януковича, Захарченко, Якименко "и ряда других деятелей правоохранительного блока - стоят в прямой причинно-следственной связи со смертями и раненными на Майдане".

"Мы только до секунды собрали все документы, хотя 90% документов были уничтожены. Убегая, преступники уничтожили документы, сервера, распилили автоматы, уничтожили гильзотеки. И тем не мене по крупицам мы смогли собрать документы. У нас есть видео каждой секунды, каждой точки Майдана, которые сделала одна очень умная смелая девушка. Теперь мы можем иметь 3D-картину того, что происходило с любого ракурса в этот момент на Майдане", - заявил Луценко.

Напомним, ранее начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах о преступлениях против Майдана.