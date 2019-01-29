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Розстріл Хмельницького Майдану: Труба прокоментував передачу справ до ДБР

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 15:53
Розстріл Хмельницького Майдану: Труба прокоментував передачу справ до ДБР
Фото: Роман Труба (Віталій Носач, РБК-Україна)

Директор ДБР заявив, що немає підстав говорити про необ'єктивність розслідування

Директор Державне бюро розслідувань Роман Труба заявив, що справи проти фігурантів справи розстрілу Хмельницького Майдану - Віктора Крайтора і Віталія Тарадая передані до ДБР. Про це заявив директор ДБР Роман Труба, передає РБК-Україна.

"Позиція директора ДБР та всіх працівників, ми повинні почати розслідування кримінальних проваджень з чистого аркуша, тобто тих, які зареєстровані слідчими, передані нам після початку нашої роботи. Однак законодавець робить певні винятки", - розповів він, додавши, що "Генпрокурор може визначати підслідність кримінальних проваджень за ДБР".

Труба зазначив, що немає підстав говорити про необ'єктивність розслідування даного виробництва.

"Кримінальні провадження згідно з постановою ГПУ були передані ДО ДБР. В даний час в одному з них виконуються вимоги ознайомлення підозрюваного з матеріалами, а в іншому - проводиться досудове розслідування", - додав він.

Він заявив, що особисто заслухає стан досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше сообщаюсь, що Генеральна прокуратура не буде оскаржувати рішення Печерського районного суду Києва про те, щоб віддати на поруки затриманого бійця спецназу "Альфа" Служби безпеки України Віталія Тарадая.

Як відомо, Печерський суд Києва 3 січня віддав на поруки затриманого Тарадая, якого підозрюють у розстрілі активістів Евромайдана в Хмельницькому.

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