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Розгляд справи про вбивство Вороненкова відклали через смерть адвоката

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 17:26
Розгляд справи про вбивство Вороненкова відклали через смерть адвоката
Фото: засідання суду (sud-report.org.ua)

Засідання перенесли на 27 листопада

Шевченківський суд відклав до 27 листопада розгляд справи про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова через смерть адвоката Святослава Пархоменка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Мова йде про справу за обвинуваченням Ярослава Тарасенка і Олександра Лося.

10 листопада стало відомо, що адвоката Святослава Пархоменка, який захищав Лося, смертельно поранили на полюванні у Житомирській області із вогнепальної зброї.

Обвинувачений Лось сказав, що знайде собі нового адвоката до наступного засідання. Суд пропонував захисника із центру безоплатної правової допомоги, але обвинувачений відмовився. Прокурор підтвердив, що присутність адвоката в такій категорії справ є обов’язкова, водночас залучати безплатного адвоката поки передчасно.

Суд відклав розгляд на раніше визначену дату- 27 листопада.

Як відомо, Вороненков був застрелений в центрі Києва 23 березня 2017 року. У травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вбивства Вороненкова.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд міста Києва скасував підозру росіянину Володимиру Тюріну у замовленні вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

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Новини України Денис ВороненковСуд
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