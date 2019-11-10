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У Житомирській області вбили адвоката підозрюваних у справі Вороненкова

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 20:19
У Житомирській області вбили адвоката підозрюваних у справі Вороненкова
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Адвокат Святослав Пархоменко був убитий на полюванні

В Житомирській області вбили адвоката підозрюваних у справі вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Влада Добоша у Facebook.

"Як мені щойно повідомили, в Житомирській області вбито Святослава Пархоменка. Це адвокат, з яким ми разом захищаємо Ярослава Тарасенко та Олександра Лося по справі вбивства колишнього депутата москалів Вороненкова", - заявив він.

Додамо, що в Житомирській області поліція почала кримінальне провадження за фактом вбивства на полюванні. У прес-службі поліції області повідомили, що 10 листопада в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями і мисливцями. В результаті смертельне вогнепальне поранення отримав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одну людину з важким пораненням госпіталізовали.

Зазначимо, що Пархоменко є директором організації "Радомишльські мисливці".

Нагадаємо, 25 жовтня 25 жовтня сталася перестрілка в Харкові на вул. Клочківській, в результаті якої загинула одна людина, ще один госпіталізований, відбулася. В результаті перестрілки в Харкові на Клочківській загинула свідок у справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох.

Як відомо, Вороненков був застрелений в центрі Києва 23 березня 2017 року. У травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вбивства Вороненкова.

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