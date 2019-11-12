Рассмотрение дела об убийстве Вороненкова отложили из-за смерти адвоката

Фото: заседание суда (sud-report.org.ua)

Заседание перенесли на 27 ноября

Шевченковский суд отложил до 27 ноября рассмотрение дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова из-за смерти адвоката Святослава Пархоменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Речь идет о деле по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

10 ноября стало известно, что адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Лося, смертельно ранили на охоте в Житомирской области из огнестрельного оружия.

Обвиняемый Лось сказал, что найдет себе нового адвоката до следующего заседания. Суд предлагал защитника из центра бесплатной правовой помощи, но обвиняемый отказался. Прокурор подтвердил, что присутствие адвоката по такой категории дел является обязательным, однако привлекать бесплатного адвоката пока преждевременно.

Суд отложил рассмотрение на ранее назначенную дату - 27 ноября.

Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.