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Суд зняв підозри з замовника вбивства Вороненкова

Новини » Політика    22.10.2019 - 19:10
Суд зняв підозри з замовника вбивства Вороненкова
Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Суд частково задовольнив скаргу адвоката Володимира Тюріна

Печерський районний суд міста Києва скасував підозра росіянину Володимиру Тюріну у замовленні вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду у державному реєстрі.

Згідно резолютивної частини рішення, суд частково задовольнив скаргу адвоката Дмитра Щербини, який захищає Тюріна і скасував повідомлення про підозру від 10 жовтня 2017 року.

Перше, на що звернув уваги суд при ухваленні рішення про скасування підозри Тюріну це повна зміна показань потерпілої Марії Максаковою-Игенбергс про причетність її колишнього чоловіка (Тюріна - ред.) до вбивства Вороненкова. Вона надала слідству іншу версію щодо можливих мотивів вбивства.

Іншим підставою для скасування підозри стала відсутність підтвердження про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру.

У прокуратурі зазначають, що вручення підозри Володимиру Тюріну бути здійснено компетентними органами Російської Федерації на запит української сторони в рамках надання міжнародно-правової допомоги (всього українські правоохоронці направили 4 таких запиту). Ні на один із зазначених запитів Росія не дала позитивну відповідь.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений в центрі Києва на розі вулиць Пушкінська та бульвару Тараса Шевченка 23 березня 2017 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 травня 2018 року було завершено досудове розслідування за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору і п'яти співучасникам вбивства.

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