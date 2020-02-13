Нідерланди відхилили запит Росії по фігурантам справи МН17

Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Росія відправила запит ще у жовтні 2019 року

Нідерланди відхилили пропозицію Росії передати їй кримінальне переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17. Про це повідомляє RFERL.

Як зазначається, Росія відправила запит ще у жовтні 2019 року.

"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі міністра юстиції Нідерландів Ферда Грапперхауса до парламенту.

Грапперхаус заявив, що суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів".

Нагадаємо, 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу МН17 на Донбасі в липні 2014 року.

У червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот")

Раніше повідомлялось, що один з підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 захотів приєднатися до судового процесу в Гаазі. Скоріше від усього мова йшла про Олега Пулатова.