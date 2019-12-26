ГПУ звільнила керівника слідчої групи з МН17 від України

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Через цю ситуацію до України прилітав глава Спільної слідчої групи

Генеральна прокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17. Про це у Facebook повідомила прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, ГПУ звільнила керівника слідчої групи по МН17 від України і єдиного прокурора. Вона також додала, що відповідну інформацію вона отримала від нідерландських прокурорів.

"Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник", - зазначила Сарган.

Відзначимо, за словами генпрокурора Руслана Рябошапки з більш 1,3 тис. прокурорів ГПУ після переатестації посади збережуть 610 прокурорів. Крім того, їм запропонували перейти в Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.