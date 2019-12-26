ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ звільнила керівника слідчої групи з МН17 від України

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:07
ГПУ звільнила керівника слідчої групи з МН17 від України
Ілюстративне фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Через цю ситуацію до України прилітав глава Спільної слідчої групи

Генеральна прокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17. Про це у Facebook повідомила прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, ГПУ звільнила керівника слідчої групи по МН17 від України і єдиного прокурора. Вона також додала, що відповідну інформацію вона отримала від нідерландських прокурорів.

"Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник", - зазначила Сарган.

ГПУ звільнила керівника слідчої групи з МН17 від України

Відзначимо, за словами генпрокурора Руслана Рябошапки з більш 1,3 тис. прокурорів ГПУ після переатестації посади збережуть 610 прокурорів. Крім того, їм запропонували перейти в Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.

У Росії пояснили відмову видати Цемаха Нідерландам
Новини України ГПУзвільненняMH17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся