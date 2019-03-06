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Розслідування ЗМІ по "Укроборонпрому" базувалось на "витоку" від правоохоронців, - Порошенко

Новини » Політика    06.03.2019 - 17:33
Розслідування ЗМІ по "Укроборонпрому" базувалось на "витоку" від правоохоронців, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко нагадав, що після публікації розслідування звільнив Гладковського

Розслідування журналістки "Наші Гроші" Олесі Іванової базувалось на витоку інформації з провоохоронних органів. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради національної безпеки та оборони щодо реформування "Укроборономпрому", повідомляє РБК-Україна.

Порошенко нагадав, що після публікації розслідування звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

"Після виходу резонансної журналістської передачі щодо можливих зловживань в сфері закупівель в оборонпромі, яке базувалося на витоку інформації з правоохоронних органів, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Ані статус, ані знайомства не впливали на результати розслідування", - сказав президент.

Порошенко заявив, що звертався до САП та НАБУ для розслідування справи щодо розкрадання коштів в оборонній сфері.

"Я публічно звернувся до НАБУ і справи вже порушені, дякую САП, яка також долучилася до цього процесу. Мої звернення були щодо перевірки резонансних публікацій", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що журналістські розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" базуються на матеріалах слідства. 

Відзначимо, що в розслідуванні журналістів "Наші гроші" зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень у РНБО.

Порошенко ініціює розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому" Журналістські розслідування по "Укроборонпрому" основані на матеріалах слідства, - Луценко
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