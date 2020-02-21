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Справу про підпал авто родини Гонтаревої передали поліції Київської області

Новини » Політика     21.02.2020 - 17:31
Справу про підпал авто родини Гонтаревої передали поліції Київської області
Фото: Валерія Гонтарєва (УНІАН)

Рішення було прийняте процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування

Офіс Генерального прокурора доручив розслідування у кримінальному провадженні за фактами підпалу майна родичів екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої Головному управлінню Нацполіції в Київській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що таке рішення було прийняте процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор надав письмові вказівки про проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив строки їх виконання.

Нагадаємо, інцидент з будинком Гонтаревої стався у вересні. У поліції заявляли, що на камерах спостереження видно, як невідомий влаштував пожежу на території навколо будинку. Крім того, на місці інциденту виявили запальну ракету.

До цього в Києві згорів автомобіль сина Гонтарєвої.

В свою чергу, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що українські правоохоронні органи мають розібратися, хто стоїть за підпалом будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

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