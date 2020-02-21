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Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области

Новости » Политика     21.02.2020 - 17:31
Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области
Фото: Валерия Гонтарева (УНИАН)

Решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования

Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор дал письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.

Напомним, инцидент с домом Гонтаревой произошел в сентябре. В полиции заявляли, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный устроил пожар на территории вокруг дома. Кроме того, на месте инцидента обнаружили зажигательную ракету.

До этого в Киеве сгорел автомобиль сына Гонтаревой.

В свою очередь, председатель правительства Алексей Гончарук заявил, что украинские правоохранительные органы должны разобраться, кто стоит за поджогом дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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