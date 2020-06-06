Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані майже завершено, - МЗС Ірану

Розслідування іранською стороною за фактом аварії літака "Міжнародних авіаліній України" майже завершено. При цьому Тегеран не вважає, що бортові самописці літака містять яку-небудь "важливу інформацію.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ з міжнародним і правових питань Мохсен Бахарванд, передає Alarabiya.

"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", - заявив він.

При цьому чиновник додав, що аналіз самописців літака МАУ є єдиним етапом розслідування, що залишився.

"Ми не вважаємо, що "чорні ящики" містять яку-небудь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", - зазначив він.

Нагадаємо, літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий іранськими військовими вранці 8 січня поточного року. Літак прямував з Тегерана в Київ. Під час інциденту загинуло 176 осіб. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу.

Раніше повідомлялося, що Іран вважає Україну пріоритетною країною для передачі "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

Крім того, в Україні не виключили можливість подачі позову в Міжнародний суд ООН у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.