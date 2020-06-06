Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране почти завершено, - МИД Ирана

Расследование иранской стороной по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено. При этом Тегеран не считает, что бортовые самописцы самолета содержат какую-либо "важную" информацию.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил он.

При этом чиновник добавил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - отметил он.

Напомним, самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранскими военными утром 8 января текущего года. Самолет следовал из Тегерана в Киев. Во время инцидента погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу.

Ранее сообщалось, что Иран считает Украину приоритетной страной для передачи "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Кроме того, в Украине не исключили возможность подачи иска в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране.