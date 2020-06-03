Україна в пріоритеті для передачі "чорних скриньок" літака МАУ, - посол Ірану

Фото: уламки збитого літака МАУ (t.me/OP_UA)

Україна найближчим часом представить команду для переговорів з Іраном

Іран вважає Україну пріоритетною країною для передачі бортових самописців збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Відповідну заяву під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Євгена Єніна зробив посол Ірану Манучехр Мораді.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Під час зустрічі сторони відзначили необхідність проведення Іраном прозорого і об'єктивного розслідування причин катастрофи, притягнення до відповідальності винних, а також виплати компенсацій сім'ям загиблих.

"Манучехр Мораді запевнив про готовність Ірану до діалогу з Україною у правовій, технічній і політичній площинах для врегулювання проблемних питань, пов'язаних з наслідками авіакатастрофи, а також повідомив, що Україна розглядається Іраном в якості пріоритетного держави в контексті проведення розслідування та розшифровки "чорних скриньок" збитого літака", - повідомили в МЗС

Також посол заявив, що інформація про можливість передачі самописців Франції через затягування переговорів українською стороною не є офіційною позицією Тегерана.

При цьому Єнін повідомив, що найближчим часом Україна представить свою команду для переговорів з Іраном.

Зазначимо, літак МАУ був збитий іранськими військовими вранці 8 січня. Літак прямував рейсом з Тегерана в Київ. Тоді загинуло 176 чоловік. Відповідальність за катастрофу взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Раніше РБК-Україна писало, що через затримки з відповіддю щодо початку переговорів з боку України, Іран може передати "чорні ящики" літака МАУ Франції.

Також повідомлялося, що в Україні не виключили можливість подачі позову в Міжнародний суд ООН у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.

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Автор: Игорь Литвиненко