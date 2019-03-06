Розслідування розкрадань в оборонпромі продовжується у 150 провадженнях, - Луценко

Встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн гривень

Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в 150 уголовных производствах относительно хищений в оборонпроме. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания СНБО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган.

Генпрокурор отметил, что с 2014 года в ЕРДР внесено 480 уголовных правонарушений по предприятиям государственного концерна "Укроборонпром".

В частности, установлено убытков на общую сумму свыше 350 млн гривен, из которых подтверждено экспертизами и ревизиями на сумму более 65 млн гривен.

"С учетом последней цифры за текущий год, связанной с фирмой "Оптимумспецдеталь", это уже около 100 млн гривен", - написала Сарган.

Также отмечается, что в результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 - бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и тому подобное.

Луценко отметил, что продолжается досудебное расследование в 150 уголовных производствах. В суд направлено 11 дел, вынесено 76 приговоров в отношении 77 человек.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома".

Напомним, 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала о хищениях в "Укроборонпроме", с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).