Порошенко пропонує провести міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент підтримав ідею посла США щодо аудити "Укроборонпрому"

Президент України Петро Порошенко ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту "Укроборонпрому". Про це він сказав у ході засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що відповідно до закону про національну безпеку пропонується провести комплексну ревізію усіх контрактів концерну. "І тут я буду просити допомоги уряду", - додав президент.

Порошенко заявив, що аудит повинен проходити "абсолютно прозоро, забезпечувати повну довіру, забезпечити міжнародним партнерам ту інформацію, яка дозволить нам налагодити або поглибити наше співробітництво".

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" заявив, що необхідно вносити зміни до законів для уникнення надмірного засекречення даних щодо державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит державного концерну "Укроборонпром".

Відзначимо, 4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу щодо розкрадань в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).