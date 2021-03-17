Розслідування дій політиків проти України: комітет Ради підтримав створення ТСК

У Верховній раді може з'явитися нова Тимчасова слідча комісія , її створення підтримав комітет з питань регламенту. ТСК буде розслідувати дії політиків та високопосадовців проти України.

У коментарях вона уточнила, що "вагнерівці будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.

"Регламентний комітет щойно підтримав створення ТСК, що розслідуватиме дії високопосадовців та політиків проти України", - написала парламентар.

Нагадаємо, проект постанови про створення ТСК, яка займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності, в Раду внесли 15 березня.

Згідно з проектом, головою ТСК стане Мар'яна Безугла, а її заступником - Нестор Шуфрич.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції СН Давид Арахамія анонсував, що комісія буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце в 2014 році.

Так, на початку березня в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Варто відзначити, що на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі. Однак комісію тоді не створили.