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Зрив операції по "вагнерівцям": ДБР анонсувало результати справи найближчим часом

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 12:19
Зрив операції по "вагнерівцям": ДБР анонсувало результати справи найближчим часом Фото: Олексій Сухачов (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Про це він сказав у ході звіту про роботу відомства.

Сухачов таким чином відповів на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по "вагнерівцям" буде допитаний керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну по вказаному кримінальному провадженню. У тому числі допити осіб, яких ви вказали... Слідство триває, і найближчим часом ми дамо результат", - підкреслив в.о. директора бюро.

Нагадаємо, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року. Однак досі ця ТСК не створена.

Як писало РБК-Україна, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої операції по "вагнерівцям".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що це була спецоперація, але не українська.

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