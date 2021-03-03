Зрив операції по "вагнерівцям": ДБР анонсувало результати справи найближчим часом

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Про це він сказав у ході звіту про роботу відомства.

Сухачов таким чином відповів на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по "вагнерівцям" буде допитаний керівник офісу президента Андрій Єрмак. "Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну по вказаному кримінальному провадженню. У тому числі допити осіб, яких ви вказали... Слідство триває, і найближчим часом ми дамо результат", - підкреслив в.о. директора бюро.