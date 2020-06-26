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Франція назвала дату початку розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 20:20
Франція назвала дату початку розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ
Фото: літак МАУ (flickr.com/wajdys)

Іран офіційне запросив технічну допомогу

Розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" почнеться у липні. Розшифруванням займатиметься Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).

Про це BEA повідомило на сторінці у Twitter.

У бюро заявили, що Іран офіційно звернувся за допомогою у розшифровці "чорних скриньок" українського літака. Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року під час зльоту з аеропорту Тегерана. На борту літака знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Для з'ясування обставин катастрофи необхідні дані з бортових самописців знищеного літака, але Іран затягує цей процес. Оскільки Україна та Іран не мають необхідного обладнання, розшифрування "чорних скриньок" буде проводити Франція.

Раніше в МЗС заявляли, що досі очікують передачі "чорних скриньок" збитого літака МАУ.

Однак, завершити розслідування авіакатастрофи літака МАУ можна й без інформації з "чорних ящиків", вважають в українському МЗС.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниФранціяІранЧерный ящик
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