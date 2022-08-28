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Як пошириться радіація в разі аварії на ЗАЕС: опубліковано новий прогноз (відео)

Фото: в Енергоатомі дали прогноз поширення радіації в разі аварії на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікований новий прогноз радіаційного забруднення у випадку аварії на Запорізькій АЕС. Фахівці припускають, що воно може накрити південну частину України та дістатися Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Прогноз 1

Як з'ясували фахівці, якщо брати період з 26 серпня до 28 серпня до 16:00, то за погодними умовами радіація може накрити більшу частину України.

Прогноз 2

При цьому якщо взяти до уваги погодні умови в період з 29 по 31 серпня до 12:00, то радіаційне забруднення може охопити південь та схід України.

Прогноз 3

За даними фахівців, відповідно до рози вітрів, якщо взяти ситуацію на понеділок, 29 серпня радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Зазначимо як раніше досліджували фахівці Українського гідрометеорологічного інституту, в разі аварії на Запорізькій АЕС радіація пошириться не лише Україною. Вона також зачепить і сусідні держави, такі як Білорусь, Польща і країни Балтії.

Нагадаємо, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Нещодавно вперше в історії ЗАЕС була повністю відключена від енергомережі, що сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.

Україна побоюється, що в результаті російських обстрілів на ЗАЕС може статися радіаційна аварія. У зв'язку з цим вже розроблено план евакуації з довколишніх районів, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що закуплено достатньо препаратів для захисту щитовидної залози.

Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію.

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Запорожская АЭСрадиационная опасность