Не лише ядерна катастрофа. Стали відомі інші ризики через обстріли ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними енергетиків, окупанти готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС - задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази.