Не лише ядерна катастрофа. Стали відомі інші ризики через обстріли ЗАЕС
За добу російські військові вчергове обстріляли майданчик ЗАЕС. Окрім ядерної небезпеки, обстріли Запорізької АЕС загрожують і іншими НП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за даними енергетиків, окупанти готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС - задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази.
Нагадаємо, що вперше в історії ЗАЕС була відключена від енергомережі. Згодом станцію вдалося підключити знову.
У Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.
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