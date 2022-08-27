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Не лише ядерна катастрофа. Стали відомі інші ризики через обстріли ЗАЕС

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Енергодар, Субота 27 серпня 2022 13:05
Не лише ядерна катастрофа. Стали відомі інші ризики через обстріли ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу російські військові вчергове обстріляли майданчик ЗАЕС. Окрім ядерної небезпеки, обстріли Запорізької АЕС загрожують і іншими НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними енергетиків, окупанти готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС - задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази.

Нагадаємо, що вперше в історії ЗАЕС була відключена від енергомережі. Згодом станцію вдалося підключити знову.

У Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

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