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Поширення коронавірусу у світі може прискоритися, - ВООЗ

Новини » В світі     10.02.2020 - 12:12
Поширення коронавірусу у світі може прискоритися, - ВООЗ
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Голова ВООЗ назвав ситуацію з поширенням коронавірусу "вершиною айсберга"

Ситуація з поширенням коронавірусу 2019-nCoV за межами Китаю може бути набагато гіршою, ніж здається на перший погляд. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, наразі поширення коронавірусу у світі "здається повільним, але може прискоритися".

Поширення коронавірусу у світі може прискоритися, - ВООЗ

Глава ВООЗ пояснив, що поява одиночних випадків інфікування від людини до людини без відвідування Китаю може свідчити про більш широке поширення в інших країнах.

"Коротше кажучи, ми можемо бачити лише верхівку айсберга", - зазначив Гебрейесус.

Поширення коронавірусу у світі може прискоритися, - ВООЗ

Він також закликав всі країни активізувати зусилля, аби підготуватися до можливих випадків зараження 2019-nCoV та зробити все можливе, щоб стримати вірус.

Нагадаємо, станом на 10 лютого, китайським коронавірусом 2019-nCoV інфікувалися понад 40,5 тис. осіб. 910 випадків стали летальними.

Також РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу світ зіткнувся з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту.

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