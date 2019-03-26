В уряді назвали розмір пенсій військових після підвищення

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже 500 тисяч колишніх військових отримали добавку в 700 грн

Середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні на сьогоднішній день становить 4682 грн. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева зазначив, що процес перерахунку пенсій розпочався з 1 січня 2019 року і в цей момент були підвищені пенсії для 500 тисяч колишніх військовослужбовців.

За його словами, для колишніх військових пенсії були підвищені на 763,46 грн.

"Можу вам повідомити, що середня пенсія, призначена за законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців, у нас в Україні становить 4682,05 грн", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - понад цієї суми.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.