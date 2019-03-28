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У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 16:39
У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році
Фото: Євген Капінус (УНІАН)

Зокрема, підвищення отримали понад півмільйона військових пенсіонерів

Глава правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус розповів про підвищення пенсій українцям у 2018 році. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухав звіт Капінуса "Про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році".

Так, протягом минулого року підвищення розміру пенсій отримали:

544,6 тис. військових пенсіонерів, середній розмір підвищення - 1459,15 гривень;

3 млн працюючих пенсіонерів, у тому числі 2,7 млн автоматичним способом з 1 квітня 2018 року.

"Крім того, з 1 липня та з 1 грудня проведено перерахунки пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсії протягом 2018 року зріс на 166,51 грн (6,7%) - з 2479,15 грн на 1 січня 2018 року до 2645,66 грн на 1 січня 2019 року. Мінімальна пенсія за віком зросла з 1452 грн на 01.01.2018 року до 1497 грн на 01.01.2019 року", - сказано у повідомленні.

Крім того, глава ПФУ відзначив збільшення у минулому році обсягу пенсійних виплат через поточні рахунки в банках, який становив 240,8 млрд гривень (68,3% видатків на пенсійні виплати). Через відділення поштового зв’язку одержують пенсійні виплати 4,3 млн пенсіонерів (37,4%).

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні на сьогоднішній день складає 4682 грн.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість українців (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - понад цієї суми.

Додамо також, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

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