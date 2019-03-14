ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Більше 10 тис. грн отримують 2% пенсіонерів
Станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенcій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - більше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду України у Facebook.
За даними ПФУ, розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.