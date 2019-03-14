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ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Новини » Економіка    14.03.2019 - 15:35
ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше 10 тис. грн отримують 2% пенсіонерів

Станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенcій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - більше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду України у Facebook.

За даними ПФУ, розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 1400 грн - 1%
  • від 1401 до 1500 грн - 11%
  • від 1501 до 2000 грн - 16%
  • від 2001 до 3000 грн - 44%
  • від 3001 до 4000 грн - 12%
  • від 4001 до 5000 грн - 6%
  • від 5001 до 10000 грн - 8%
  • понад 10000 - 2%.

ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.

ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення
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