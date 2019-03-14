ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше 10 тис. грн отримують 2% пенсіонерів

Станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенcій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - більше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду України у Facebook.

За даними ПФУ, розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 1400 грн - 1%

від 1401 до 1500 грн - 11%

від 1501 до 2000 грн - 16%

від 2001 до 3000 грн - 44%

від 3001 до 4000 грн - 12%

від 4001 до 5000 грн - 6%

від 5001 до 10000 грн - 8%

понад 10000 - 2%.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.