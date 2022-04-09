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Британія надасть Україна 500 млн доларів по лінії МВФ

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Субота 09 квітня 2022 21:31
Британія надасть Україна 500 млн доларів по лінії МВФ Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія виділить Україні фінансову допомогу по лінії Міжнародного валютного фонду. Розмір допомоги складає 500 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.

"Прем'єр-міністр також підтвердив подальшу економічну підтримку, гарантуючи додаткові 500 млн доларів кредитів Світового банку для України, внаслідок чого загальна сума наших кредитних гарантій досягає 1 млрд доларів ", - пише пресслужба держсайту.

Зазначається, що ця сума є доповненням до 394 млн стерлінгів (513 млн доларів), які Британія надала Україні як безоплатну допомогу. Вона допоможе забезпечити надання гуманітарних послуг для громадян нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Києва приїхав з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

Також сьогодні ж Британія заявила про намір передати Україні 120 одиниць бронемашин й протикорабельні ракетні системи.

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