Британія надасть Україна 500 млн доларів по лінії МВФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.

Зазначається, що ця сума є доповненням до 394 млн стерлінгів (513 млн доларів), які Британія надала Україні як безоплатну допомогу. Вона допоможе забезпечити надання гуманітарних послуг для громадян нашої країни.

" Прем'єр-міністр також підтвердив подальшу економічну підтримку, гарантуючи додаткові 500 млн доларів кредитів Світового банку для України, внаслідок чого загальна сума наших кредитних гарантій досягає 1 млрд доларів ", - пише пресслужба держсайту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Києва приїхав з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

Також сьогодні ж Британія заявила про намір передати Україні 120 одиниць бронемашин й протикорабельні ракетні системи.

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