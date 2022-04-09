ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС виділить 1 млрд євро для підтримки України

Новость на русском →
Брюссель, Субота 09 квітня 2022 18:35
ЄС виділить 1 млрд євро для підтримки України Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія виділить 1 мільярд євро на підтримку України та країн, що приймають біженців, які рятуються від війни після вторгнення Росії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"600 мільйонів з них підуть Україні, українській владі і частково організації Об'єднаних Націй. І 400 мільйонів євро підуть в прикордонні держави, які роблять таку чудову роботу і допомагають біженцям, які прибувають", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора президент Єврокомісії, глава європейської дипломатії і прем'єр-міністр Словаччини перебували в Києві з візитом. Також вони відвідали бучу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну