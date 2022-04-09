ЄС виділить 1 млрд євро для підтримки України

Європейська комісія виділить 1 мільярд євро на підтримку України та країн, що приймають біженців, які рятуються від війни після вторгнення Росії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"600 мільйонів з них підуть Україні, українській владі і частково організації Об'єднаних Націй. І 400 мільйонів євро підуть в прикордонні держави, які роблять таку чудову роботу і допомагають біженцям, які прибувають", - сказала вона.