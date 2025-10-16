С утра до вечера. В Украине завтра введут графики отключений света, но не для всех

В Украине завтра, 17 октября, продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии. Пока что они не касаются бытовых потребителей, но ситуация может измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".
Согласно сообщениям, на 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.
Графики отключений не касаются бытовых потребителей, но ситуация может измениться. В частности в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в "Укрэнерго".
Отметим, что вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских терактов.
В частности в Киеве вводили ограничения утром 16 октября. Только в середине дня их отменили, но уже через несколько часов снова возобновили - из-за перегрузки энергосистемы.
Сейчас преимущественным образом вводятся именно аварийные отключения - а это значит, что никакие графики не действуют. При этом по некоторым данным, аварийные отключения света в ряде наиболее пострадавших регионов могут продолжаться как минимум еще неделю.