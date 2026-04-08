С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 07:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 23:00.

Украинцам объяснили, что причиной продления действия ограничений являются последствия массированных комбинированных ударов россиян по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня утром во всех регионах Украины ввели графики отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за обстрелов из артиллерии энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах были обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.