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Утренний удар по Николаеву: поврежден отель, появились фото последствий атаки

Фото: последствия воздушного удара РФ по Николаеву 28 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве в результате вражеского дронового удара рано утром 28 апреля фиксируются существенные повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе здания гостиницы. Такие последствия атаки можно увидеть на кадрах местных спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.

"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.

В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.

 

Ночная воздушная атака и взрывы в Николаеве

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Примерно в 04:45 в Николаеве во время тревоги прозвучали взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о движении "Шахедов" к этому городу для удара.

Уже утром стало известно, что силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью были сбиты 5 беспилотников врага (5 "Шахеда" и 1 БПЛА неустановленного типа). Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что враг также запускал зенитную управляемую ракету С-300.

В Силах обороны уточнили, что отражение воздушной атаки велось в 5 областях.

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