Утренний удар по Николаеву: поврежден отель, появились фото последствий атаки

В Николаеве в результате вражеского дронового удара рано утром 28 апреля фиксируются существенные повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе здания гостиницы. Такие последствия атаки можно увидеть на кадрах местных спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.
В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.
"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.
В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.
Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Примерно в 04:45 в Николаеве во время тревоги прозвучали взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о движении "Шахедов" к этому городу для удара.
Уже утром стало известно, что силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью были сбиты 5 беспилотников врага (5 "Шахеда" и 1 БПЛА неустановленного типа). Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что враг также запускал зенитную управляемую ракету С-300.
В Силах обороны уточнили, что отражение воздушной атаки велось в 5 областях.
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