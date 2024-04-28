Утренний удар по Николаеву: поврежден отель, появились фото последствий атаки

"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.

"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.

В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.

Ночная воздушная атака и взрывы в Николаеве

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Примерно в 04:45 в Николаеве во время тревоги прозвучали взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о движении "Шахедов" к этому городу для удара.

Уже утром стало известно, что силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью были сбиты 5 беспилотников врага (5 "Шахеда" и 1 БПЛА неустановленного типа). Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что враг также запускал зенитную управляемую ракету С-300.

В Силах обороны уточнили, что отражение воздушной атаки велось в 5 областях.