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В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

Николаев, Воскресенье 28 апреля 2024 04:45
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В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве раздались взрывы в ночь на 28 апреля во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеской атаки с использованием ударных дронов типа "Шахед" или авиабомб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию позже", - говорится в его публикации в Telegram.

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации группы дронов-камикадзе типа "Шахед" противника в небе над Николаевской областью. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, военные призвали жителей Николаева находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных беспилотников.

Вместе с тем в Воздушных силах рассказали о фиксации активности вражеской тактической авиации на юге Украины.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - говорилось в объявлении военных в 04:30.

Позже мэр Николаева также напомнил о важности соблюдать правила информ-тишины, и просил местных жителей не покидать укрытия до отмены тревоги.

"Николаевцы, воздушная тревога еще продолжается, поэтому прошу быть максимально осторожными. Еще раз говорю, что всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", - написал он в 05:12.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, перед тем российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе вечером 27 апреля для нанесения ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вражеские барражирующие боеприпасы маневрировали несколько часов, долетали, в частности, и на запад страны.

Так, об угрозе атаки "Шахедов" в Воздушных силах предупреждали жителей Староконстантинова Хмельницкой области. Об отбое угрозы из-за ударных беспилотников противника военные заявили в 03:54.

Теперь российские оккупанты запустили новую группу "Шахедов" для воздушной атаки.

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