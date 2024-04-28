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Ранковий удар по Миколаєву: пошкоджений готель, з'явились фото наслідків атаки

Фото: наслідки повітряного удару РФ по Миколаєву 28 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві внаслідок ворожого дронового удару рано-вранці 28 квітня фіксуються суттєві пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема будівлі готелю. Такі наслідки атаки можна побачити на кадрах від місцевих рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ворожого удару БПЛА по місту пошкоджено будівлю готелю. Пожежа була ліквідована", - розповіли надзвичайники.

В ДСНС додали, що в іншому готелі поруч були вибиті вікна, також пошкоджені автомобілі.

"Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури", - йдеться в публікації рятувальників.

У Миколаївській ОВА уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Надзвичайники додали, що даних про постраждалих немає. Наслідки ворожого удару по Миколаєву уточнюються.

 

Нічна повітряна атака та вибухи у Миколаєві

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 квітня російські окупанти знову влаштували повітряну атаку по території України. Приблизно о 04:45 в Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи. Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали про рух "Шахедів" до міста для удару.

Вже вранці стало відомо, що силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 5 безпілотників ворога (5 "Шахеда" та 1 БПЛА невстановленого типу). Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що ворог також запускав зенітну керовану ракету С-300.

У Силах оборони уточнили, що відбиття повітряної атаки велося у 5 областях.

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МиколаївВійна в УкраїніВибухи