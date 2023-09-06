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Утренний обстрел Запорожья: оккупанты использовали "Искандер"

Запорожье, Среда 06 сентября 2023 18:03
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Утренний обстрел Запорожья: оккупанты использовали "Искандер" Иллюстративное фото: россияне ударили "Искандером" по Запорожью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 сентября, утром ударили по Запорожью баллистической ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram.

"Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры ракетой "Искандер", в результате чего ранены два человека", - рассказал чиновник.

По его словам, пострадавшие отказались от госпитализации, медицинскую помощь им предоставили на месте происшествия.

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 6 сентября, утром в Запорожье раздался взрыв. После этого стало известно, что оккупанты ударили по городу ракетой.

Малашко уточнял, что из-за атаки был частично разрушен объект гражданской инфраструктуры в одном из районов города.

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Запорожье Война России против Украины ракетный удар
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