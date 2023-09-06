Утренний обстрел Запорожья: оккупанты использовали "Искандер"
Российские оккупанты сегодня, 6 сентября, утром ударили по Запорожью баллистической ракетой "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram.
"Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры ракетой "Искандер", в результате чего ранены два человека", - рассказал чиновник.
По его словам, пострадавшие отказались от госпитализации, медицинскую помощь им предоставили на месте происшествия.
Удар по Запорожью
Напомним, сегодня, 6 сентября, утром в Запорожье раздался взрыв. После этого стало известно, что оккупанты ударили по городу ракетой.
Малашко уточнял, что из-за атаки был частично разрушен объект гражданской инфраструктуры в одном из районов города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.