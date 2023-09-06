Оккупанты обстреляли Запорожье: атаковано предприятие, двое раненых

Российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья в среду, 6 сентября. Ранены два работника предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья", - рассказал он.

По его словам, в результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры.

"В настоящее время известно о двух пострадавших - работниках предприятия", - добавил Малашко.

Обстрелы Запорожья

Запорожье не впервые попадает под обстрел оккупантов. Захватчики целенаправленно бьют по городу. А часть области продолжает оставаться под оккупацией с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

Например, в среду, 9 августа, российские войска также обстреляли Запорожье. Основной удар пришелся на один из жилых кварталов - в Шевченковском районе. Первоначально сообщалось о двух погибших и 7 раненых. Уже на следующий день, 10 августа, стало известно о трех погибших, еще 9 раненых. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.